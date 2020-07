Montenegro, stop a campionato per ripresa contagi

In Montenegro stop al campionato di calcio per la ripresa dei contagi da coronavirus nel paese. Finora è stato accertato un caso di positività di un calciatore del Fk Buducnost

contagi da coronavirus. La Federcalcio del paese balcanico ha preso la decisione nell'attesa di conoscere i risultati dei test effettuati sui giocatori. Finora è stato accertato il contagio di un calciatore del FK Buducnost, e si attende l'esito dei controlli su tutti gli altri, che sono in autoisolamento insieme all'intero staff della società. Il Montenegro nelle scorse settimane aveva dichiarato la fine dell'epidemia dopo 28 giorni di zero contagi e zero decessi, ma da diversi giorni registra un ritorno dell'epidemia con una sensibile ripresa dei casi che ieri erano stati 47, con un decesso.