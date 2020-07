Nashville SC: 9 giocatori positivi, club escluso

Prima il rinvio della partita con Chicago che si sarebbe dovuta disputare mercoledì 8 luglio, poi la decisone definitiva di escludere la squadra dal torneo. Di fronte ai nove giocatori positivi registrati nel Nashville Sc la Mls - la lega professionistica del calcio americano - non ha potuto fare altro che escludere la squadra dal campionato che si sta disputando nella ‘bolla’ di Orlando. Si tratta della seconda esclusione dopo quella di Dallas. "Abbiamo ritirato Nashville SC dall’Mls Back Tournament – ha detto il commissioner Don Garber - a causa del numero di test positivi. Il club non è stato in grado di allenarsi da quando è arrivato a Orlando e non sarebbe stato in grado di giocare partite. Il benessere dei nostri giocatori, dello staff, dei funzionari e di tutti i partecipanti è la nostra massima priorità".

La squadra di Nashville era arrivata a Orlando il 3 luglio e subito cinque giocatori erano risultati positivi al Covid-19. Da allora altri quattro giocatori sono risultati contagiati. Con questo secondo ritiro il torneo Mls si riduce a 24 squadre, la Lega ha quindi deciso di rimodulare la formula dividendo i club rimasti in sei gruppi da quattro.