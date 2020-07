L’avventura di Pablo Daniel Osvaldo al Banfield sembra già giunta al capolinea. L’attaccante era tornato a giocare lo scorso gennaio dopo quattro anni di inattività, ma durante l’ultimo mese è diventato irreperibile e il club argentino è pronto a separarsi da lui. L’ha spiegato il vicepresidente Oscar Tucker, all’emittente Info Region: "Aveva cominciato a partecipare alle sessioni di allenamento via Zoom, ma per qualche motivo non l'ha fatto più per alcune settimane. Non fa più parte della rosa. Abbiamo avuto la possibilità di prolungare il contratto ma non è mai stato fatto: così è difficile continuare. Abbiamo sempre avuto un dialogo costante con il giocatore e con lo staff tecnico. Ha dato delle spiegazioni a Sanguinetti (l'allenatore, ndr) ma è difficile che resti".