Su Sky la stagione 2020/2021 del massimo campionato scozzese, che prenderà il via ufficialmente domani, con il Celtic Glasgow campione in carica. Nel primo match in onda sarà impegnata l’altra squadra di Glasgow, i Rangers di Steven Gerrard, contro l’Aberdeen, nell’incontro che aprirà il campionato. Diretta su Sky Sport Football a partire dalle ore 13.30, con la telecronaca di Massimo Marianella. Incontro in onda live in streaming anche su NOW TV.