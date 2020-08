approfondimento

Trenta foto cult a trent'anni da Italia '90

Tataw, che in carriera aveva giocato con le maglie del Tonnerre di Yaoundè e con quella del club giapponese del Sagan Tonsue, era il leader difensivo di quella squadra che fece sognare il mondo: il suo Camerun infatti, non solo battè l'Argentina di Maradona campione in carica all'esordio, ma arrivò fino ai quarti di finale, dove venne eliminato dall'Inghilterra. Era la squadra della mitica coppia d'attacco formata da Roger Milla (autore di 4 gol in 5 partite a 38 anni) e Francois Omam Biyik (giustiziere dell'Argentina nella prima gara di Italia '90) oltre che del portiere Thomas N'Kono, noto anche per la sua divisa colorata che è rimasta negli occhi di tutti gli spettatori di quel Mondiale. Quella del suo Camerun viene ricordata come la prima, grande affermazione del calcio africano in una competizione calcistica internazionale.