Quella di tirare un calcio di rigore non è una responsabilità che tutti si prendono volentieri. Il rischio di fallire una chance così importante c'è sempre, ma ci sono giocatori che dagli 11 metri si sono dimostrati implacabili e in carriera non ne hanno sbagliato neanche uno nel corso di una partita. Chi sono? Ecco i migliori, dal 2000, di tutte le competizioni tra coloro che hanno giocato in uno dei top-5 campionati europei. Dati Transfermarkt

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE