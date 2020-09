Zangrillo: "Berlusconi risponde bene alle cure"

Tunisia: 234 casi e 4 morti in 24 ore

Continuano a salire in maniera marcata casi i giornalieri per la Tunisia che registra nelle ultime 24 ore altri 234 nuovi contagi da coronavirus. Sale a 4.776 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano dall'inizio del diffondersi dell'epidemia. I decessi salgono a 93, i guariti a 1701, con 2977 persone attualmente positive sull'intero territorio, 66 in ospedale e 19 pazienti in rianimazione.