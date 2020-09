Massimiliano Allegri smania dalla voglia di tornare in pista: "Io alla Roma? Vediamo, non si sa... però basta, ora voglio rientrare", le parole che l'ex allenatore della Juventus si è lasciato scappare su Rai Uno con la sua maestra di tango, di fede giallorossa. Già: in attesa di tornare in panchina dopo l'anno "sabbatico" post-Juve, il tecnico livornese è stato ospite di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, protagonista di un tango sulle note di "Viva la Vida" dei Coldplay, "guidato" da Roberta Beccarini. Ma nessuna paura dei voti della giuria: "Figuratevi, più di 5 a scuola non prendevo - ha scherzato Allegri - mi va bene anche 3. Una volta al Cagliari la curva ci contestò e ci fecero pure le pagelle: a me diedero zero spaccato...". Poi un parallelismo tra le due discipline. "Nel calcio come nel ballo è sempre una questione di tempo, e di passione. Nel ballo ce n'è anche di più". Tempo, passione e impegno: "Mi sono dovuto concentrare anche perché non sono molto mobile... fortunatamente ho una brava maestra e un coreografo. Siamo una bella squadra...".