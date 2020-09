In Turchia si parla di Serie A: merito di Francesco Farioli

31 anni, vice allenatore all'Alanyaspor con un passato nello staff di De Zerbi prima al Benevento e poi al Sassuolo. La sua storia...

Vi chiederete come mai, in una trasmissione sportiva turca (targata Bein Sport), dove si parla di calcio e di Süper Lig, analizzino un video tratto da Milan-Sassuolo della scorsa stagione, mettendo in evidenza l’innovativo ruolo di Andrea Consigli nella costruzione del gioco. Beh… semplice: perché in Turchia non avevano mai visto nulla del genere, prima di un mesetto fa. E cioè prima che Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri di Roberto De Zerbi a Sassuolo, assumesse il ruolo di vice allenatore dell’Alanyaspor, società che milita nel massimo campionato turco.

La trasmissione di Bein Sport in Turchia dove si parla del Sassuolo

Dove tutto è cominciato E’ stato il più giovane preparatore dei portieri nel calcio professionistico italiano, quando a 25 anni ha iniziato nella Lucchese. Poi è volato in Qatar, ma è stata la chiamata di De Zerbi, a cambiargli la vita.

Farioli e De Zerbi ai tempi del Sassuolo

Il mago dei portieri Prima a Benevento, per cercare una salvezza in corsa da “mission impossible”, sfuggita solo a pochi passi dal traguardo. Ma con scatti indelebili a incorniciare l’esperienza, come il gol del portiere Brignoli al 92' di Benevento-Milan. Poi, sempre con De Zerbi, a Sassuolo per trasformare Consigli in uno dei portieri più efficaci e moderni della nostra Serie A. Nella scorsa stagione il portiere del Sassuolo è stato il miglior pararigori del campionato, ma soprattutto il portiere con il maggior numero di interventi nello spazio.

L’uomo in più per costruire l’azione, un ruolo moderno e oltremodo partecipativo che gli ha permesso di essere “il portiere più temerario d’Europa”, con il maggior numero di passaggi filtranti riusciti, e un protagonismo nella costruzione dell’azione centrale e decisivo. Insomma, se il portiere costruisce l’azione si “guadagna” un giocatore in più che occupando spazio può creare superiorità. Un “piano” congeniale a Consigli, studiato a tavolino da Francesco Farioli, che con De Zerbi e il suo staff ha creato una “bolla” di calcio moderno e gioco alto, da far divertire il Mapei e non solo.

2 continenti e 3 nazioni dopo… Ma è di quest’estate l’ulteriore trasferimento di Farioli. Dopo un volo a Barcellona, per tenere una lezione a studenti e allenatori della Masia con argomento principale la costruzione del gioco dal basso, arriva la chiamata dell’Alanyaspor, società turca che milita nella Süper Lig. Il ruolo questa volta è di vice allenatore, diventa il secondo del direttore tecnico Çağdaş Atan. Ed è l’ennesimo salto che sceglie per la sua carriera. Un passo in avanti verso il ruolo e l’ambizione di diventare, un giorno, allenatore.