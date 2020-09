Ministero della Salute: ieri 1869 casi e 17 morti

Genoa, Schone leggermente positivo

Dopo la positività di Perin accertata nella giornata di ieri, doppio giro di tamponi per il gruppo squadra del Genoa in vista della partita di oggi contro il Napoli, inizialmente prevista per le 15 ma rinviata di tre ore proprio per permettere ai rossoblu di effettuare i test. Tutti negativi tranne il centrocampista danese, che ha riscontrato una 'debole positività', come comunicato dal club: l'ex Ajax, dunque, non è partito per Napoli e non sarà a disposizione di Maran. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI