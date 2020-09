Il Tottenham ha vinto il suo match di Coppa di Lega contro il Chelsea. Un successo sofferto, ottenuto ai rigori dopo aver rimontato il gol di Werner. Una serata in cui è successo di tutto e il cui protagonista indiscusso è stato Josè Mourinho. Non solo l'allenatore portoghese però, perché a fine gara Eric Dier è stato nominato migliore in campo, il tutto a solo 48 ore dal match giocato in Premier con il Newcastle, dove un suo fallo di mano aveva causato il rigore con cui gli avversari avevano pareggiato all'ultimo secondo: "Quello che ha fatto non è umano - ha commentato Mourinho a Sky Sports - ha giocato due partite di intensità incredibile nel giro di pochissimo tempo". Non solo contrasti vinti e palloni recuperati. Il difensore inglese, a 15' dalla fine, ha improvvisamente lasciato il campo per correre alla toilette, lasciando i suoi momentaneamente in 10, tanto che lo stesso Special One - il video ha fatto presto il giro dei social - si è precipitato negli spogliatoi per sollecitarlo a tornare in azione: "Doveva andare! Io gli ho fatto solo un po' di pressione per tornare in campo", le sue parole. Sull'episodio ha scherzato pure lo stesso giocatore: "Josè non era contento ma non c'era niente che potessi fare al riguardo. La natura chiamava!"