Un abbraccio con un giocatore, dopo una sostituzione, fa temere adesso per la salute di Diego Armando Maradona. L’allenatore del Gimnasia La Plata, infatti, aveva accolto in panchina il centravanti Leandro Contin abbracciandolo, nel corso della partita amichevole contro il San Lorenzo, giocata sabato scorso. E adesso che Contin è risultato positivo al coronavirus, si teme che anche Maradona possa essere stato contagiato.

L’allenatore è stato sottoposto subito a un tampone, tuttavia, il suo medico personale, il dottor Leopoldo Luque, ha assicurato che “non è considerato un caso sospetto”, spiegando che al momento del contatto i due erano all’aperto e l’allenatore indossava correttamente la mascherina. Maradona resterà isolato a casa fino al risultato del test, e quindi molto probabilmente non sarà presente in panchina per la sfida di sabato contro l’Independiente. Oltre a Contín, lo staff medico del club ha deciso di isolare anche Eric Ramírez, che aveva viaggiato in macchina insieme all’attaccante fino al campo San Lorenzo, nonostante non abbia presentato sintomi.

Sul suo profilo Instagram, poi, Maradona ha dedicato una storia al suo giocatore: “Caro Tanque, solo tu e la tua famiglia sapete cosa state passando ora. Vi penso. Forza”, il messaggio di Diego.