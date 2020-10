Russia: “Nessuna ipotesi lockdown”

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato di non essere a conoscenza del possibile ritorno del lockdown in Russia a causa dell'epidemia di coronavirus. "Non ho sentito alcuna discussione su questo argomento. Sapete che il numero crescente di persone infette è un motivo abbastanza serio per prepararsi ed essere più cauti nelle nostre attività quotidiane. Questo riguarda ognuno di noi. Per quanto riguarda l'isolamento, non ho sentito tali discussioni", ha detto Peskov.