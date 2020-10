Jorit "disegna" il derby di Milano

Due giovani tifosi, con i colori nerazzurri e rossoneri, simmetrici, divisi a metà ma complementari come puoò essere la passione per il calcio: è il nuovo un murales che da oggi capeggia in Corso di Porta Ticinese. Un'opera realizzata da Jorti Agoch che rende omaggio a Inter e Milan e promossa da Electronic Arts, in occasione della prossima uscita di FIFA 21, prevista per il 9 ottobre, in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia (PlayStation).