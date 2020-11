Diego Armando Maradona è stato ricoverato nel pomeriggio alla clinica Ipensa di La Plata, come scrivono i principali quotidiani on line in Argentina. La decisione è stata presa dopo alcuni problemi di salute accusati nel weekend, in particolare uno stato di debolezza che gli ha reso faticosi i movimenti di braccia e gambe. Non si tratta, dunque, di coronavirus, considerato anche che Maradona è risultato negativo all'ultimo tampone effettuato. L'ex campione argentino sosterrà una serie di analisi per avere un quadro clinico chiaro della situazione. Si attende, in ogni caso, una dichiarazione ufficiale del medico personale di Maradona, il dottor Leopoldo Luque.