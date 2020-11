Conte: "Regioni divise in tre fasce di rischio"

Il Premier Giuseppe Conte ha illustrato alla Camera dei Deputati le misure che saranno contenute nel nuovo Dpcm, che verrà varato a breve per contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19 in Italia. I principali provvedimenti, validi su tutto il territorio nazionale, anticipati dal Presidente del Consiglio in Aula saranno la riduzione fino al 50% della capienza massima sui mezzi di trasporto pubblici, limitazioni agli spostamenti dalla tarda serata salvo i casi legati a lavoro, salute, estrema urgenza, limitazioni agli spostamenti da e per regioni con situazioni più critiche, didattica a distanza per le scuole secondarie, chiusura centri commerciali nei fine settimana, chiusura punti scommesse, gioco e videogiochi ovunque dislocati e chiusura di musei e mostre. Il decreto conterrà sia le misure valide su tutto il territorio italiano appena citate che norme più stringenti differenziate per Regioni, suddivise per fasce di rischio. "Nel prossimo Dpcm - ha spiegato Conte - indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio e misure via via più restrittive. L'inserimento di una Regione avverrà con un'ordinanza del ministro della Salute".

il Premier ha lanciato l'allarme sulla diffusione del contagio: "Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcuni territori. L'indice Rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un'altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese". Conte ha evidenziato che "la curva dei contagi corre in ogni Continente. L'Ue all'interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall'urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l'incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100mila abitanti e anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi".