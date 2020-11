Leopoldo Luque, uno dei dottori che sta seguendo Maradona, sulle condizioni dell'argentino: "Sta bene, abbiamo anche ballato. Ma resta sotto osservazione per qualche giorno perché abbiamo notato episodi di confusione. Lo abbiamo sottoposto a un trattamento, è una grande occasione per lui e per la sua salute"

Diego Armando Maradona sta meglio, "ma resterà ancora in ospedale sotto osservazione". Ad annunciarlo è stato il dottor Leopoldo Luque , uno dei medici che hanno operato con successo l'ex fuoriclasse argentino. Il Pibe de Oro era stato ricoverato nella serata di lunedì alla clinica Ipensa a La Plata, con segni di anemia, disidratazione e depressione. Nella giornata di martedì, una risonanza magnetica aveva evidenziato un ematoma subdurale, che ha reso necessario il trasferimento a Buenos Aires e la successiva operazione per rimuovere questo accumulo di sangue nel suo cervello. Fortunatamente è andato tutto bene, "ma abbiamo anche notato nel processo di recupero post-operatorio alcuni episodi di confusione ", ha precisato il dottore. Che ha aggiunto: "Li abbiamo associati, in collaborazione con i medici della terapia, a un periodo di astinenza da farmaci. Il piano è di seguire un trattamento che crediamo durerà pochi giorni".

"Ha anche ballato..."

Maradona dovrà attendere ancora un po', dunque, per tornare alla vita di tutti i giorni, alla sua famiglia e anche al Gimnasia La Plata, squadra argentina che allena. L'argentino, però, sta bene e non ha perso la sua voglia di divertirsi: “Abbiamo anche ballato con lui”, racconta Leopoldo Luque. Ora qualche giorno di trattamento per tornare in forma: "È il massimo per Diego, non abbiamo dubbi. Questa è una grande opportunità per lui e per la sua salute", ha concluso il dottore.