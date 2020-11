4/7 ©Getty

ALBANIA-KOSOVO 2-1. Vittoria dei padroni di casa, decisive le reti di Balaj e Uzuni. Schierato titolare il difensore dello Spezia Ismajli, praticamente inutilizzato in Serie A in questo avvio di campionato (condizionato dalla sua positività al coronavirus a fine settembre). Nel secondo tempo ha avuto come compagno di reparto Hysaj, subentrato dopo l'intervallo. Nel Kosovo hanno giocato dal 1' sia Rrahmani (Napoli) che Muriqi (Lazio), che ha trovato il gol su rigore all'85'. Una manciata di minuti a fine gara per il terzino del Toro Mergim Vojvoda.