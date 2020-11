Si è conclusa con un'emozionante finale per il titolo la Super League cinese. A trionfare è stato lo Jiangsu Suning, che ha regalato al gruppo proprietario anche dell'Inter la sua prima vittoria di un campionato nazionale. Non riesce dunque la doppietta al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, che già aveva vinto il titolo nel 2019. Dopo lo 0-0 dell'andata, nella gara di ritorno lo Jiangsu Suning si è imposto per 1-2. La partita è stata condizionata dall'espulsione di Chao He, centrocampista del Guangzhou, al 45'. Dopo qualche istante è infatti arrivato il vantaggio della squadra di Olaroiu, siglato dall'ex interista Eder. A inizio ripresa il raddoppio con Alex Teixeira, per un uno-due micidiale che porta sullo 0-2 lo Jiangsu Suning. La squadra di Cannavaro ritorna in partita al 61' con il gol di Shihao Wei, senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. In dieci contro undici, il Guangzhou prova l'assalto finale, cercando di sfruttare i 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Ma lo Jiangsu Suning resiste e porta a casa un titolo storico.