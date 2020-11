L'attaccante del Napoli ha mostrato tutta la propria duttilità anche fuori dal campo, rivestendo l'insolito ruolo da barbiere: con macchinetta e forbici in mano, il nuovo look per il compagno di nazionale Vertonghen è servito. Belgio atteso nei prossimi giorni da due impegni importantissimi in Nations League, contro Inghilterra e Danimarca CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Che Dries Mertens sia in grado di ricoprire diversi ruoli all'interno del terreno di gioco non è una novità: trequartista, attaccante esterno e da qualche anno ormai anche prima punta, da quando Maurizio Sarri lo lanciò al centro dell'attacco del suo Napoli. Ma l'attaccante azzurro ha dimostrato nelle ultime ore anche una certa duttilità fuori dal campo. Nella giornata di giovedì è stato infatti fotografato nel ritiro della nazionale belga, impegnato a regalare un nuovo look al proprio compagno Jan Vertonghen: munito di macchinetta e forbici, Mertens ha messo in mostra tutto il proprio talento come barbiere. E il risultato non sembra neanche così male.