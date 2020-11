Felipe Melo, grave infortunio alla caviglia. VIDEO

Non c'è pace per Felipe Melo, nemmeno dall'altra parte dell'oceano. Il suo Palmeiras è in piena corsa per il titolo e vicino alla semifinale di Coppa del Brasile, ma lui sarà costretto a guardarlo dal divano di casa. Colpa di un gravissimo infortunio accusato durante la gara col Vasco da Gama (ATTENZIONE, il video contiene immagii che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni utenti): un avversario, infatti, gli è caduto sulla sua gamba col piede che è rimasto sotto. . Il centrocampista, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Juventus e Inter, è stato stato operato con successo e dovrà restare fermo per 3-4 mesi.