Dal campo di calcio a quello di hockey , Lukas Podolski è pronto ad iniziare una nuova vita. Tutto vero: l'attaccante tedesco, campione del mondo con la Germania nel 2014 e attualmente ancora in attività in Turchia, con l' Antalyaspor , a 35 anni è pronto a indossare pattini e caschetto e a prendere in mano il bastone da hockey. Podolski giocherà nella sua squadra del cuore, il Kölner Haie , e il tutto a causa di una scommessa vinta .

Parola mantenuta

CURIOSITÀ

Nelle scorse settimane, infatti, Podolski - che in passato, nel 2015, ha anche vestito la maglia dell'Inter senza troppe fortune - aveva affermato che qualora il Kölner Haie avesse venduto 100mila biglietti virtuali #Immerwigger (le partite di hockey sono ovviamente a porte chiuse per le norme anti-Covid), lui sarebbe diventato un nuovo giocatore del club. I tifosi hanno risposto in massa e Podolski non ha potuto fare altro che mantenere la sua parola.