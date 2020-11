L'ex fuoriclasse brasiliano ha voluto ricordare e omaggiare con queste parole il Pibe de Oro, scomprso all'età di 60 anni: "Triste perdere amici in questo modo, ma giocheremo in cielo insieme un giorno. Il mondo dice addio a una leggenda" E' MORTO MARADONA: TUTTE LE NEWS IN DIRETTA

"Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo". Con questo messaggio Pelé ha espresso il suo cordoglio per la morte, all'età di 60 anni, di Diego Armando Maradona . Pelè ha su Instagram ha aggiunto: "Ho perso un caro amico e il mondo ha perso una leggenda".

“C'è molto altro da dire, ma per ora possa Dio dare forza alla sua famiglia.", ha concluso il suo post l'ex campione brasiliano. Sono ovviamente tante le reazioni e i ricordi di giocatori e personalità che hanno voluto omaggiare Maradona. "Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici. Sei stato il migliore di tutti”, ha scritto su Twitter il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez. Sempre in Argentina, sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale per omaggiare il Pibe de Oro.