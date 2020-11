Alessandro Del Piero, che il numero 10 lo ha indossato per quasi vent'anni alla Juventus, ricorda così il mito Maradona dopo la sua scomparsa: "Quel numero rappresenta il massimo per chi guarda al calcio come esplosione di fantasia e creatività. E lui è stato il dio dei numeri 10, è stato quello che sapeva fare tutto e che ci ha fatto vedere cose a cui prima non avevamo mai assistito"



