Nella classifica stilata da France Football l'ex direttore di gara italiano, oggi presidente della Commissione Arbitri della FIFA, è stato scelto come migliore della storia del calcio davanti all'inglese Aston e al francese Vautrot. "Un'altra bella notizia per il nostro calcio e la classe arbitrale italiana", il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina

Pierluigi Collina è il miglior arbitro della storia secondo France Football. L'ex direttore di gara italiano, attuale presidente della Commissione Arbitri della FIFA, precede nella classifica stilata dalla rivista francese l'inglese Ken Aston e il francese Michel Vautrot.

"Collina miglior arbitro della storia per France Football è un'altra bella notizia per il nostro calcio e per la classe arbitrale italiana – ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina - uno dei suoi meriti maggiori è l'aver contribuito, sia in campo che fuori, all'evoluzione del ruolo del direttore di gara. La sua straordinaria carriera parla da sola e un riconoscimento così autorevole gli rende il giusto merito".

Miglior arbitro del mondo tra il 1998 e il 2005 per l'IFFHS, la Federazione mondiale degli storici e degli statistici del calcio, Collina ha diretto in carriera 467 partite, compresa la finale della Coppa del Mondo del 2002. Nel 2011 è entrato a far parte della 'Hall of Fame del Calcio Italiano'. "Quando si parla di arbitri - si legge nella motivazione di France Football - il primo nome che viene in mente è il suo. Collina ha scritto la storia del calcio".

La classifica degli arbitri per France Football