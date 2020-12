L'iniziativa del Felsina Calcio "Un 10 in campo"

Nella nuova sede di Macron, Gianluca Pavanello, A.D. di Macron, Alberto Verni, Presidente di Felsina Calcio e Franco Colomba, supervisore del Felsina Calcio, è avvenuta la premiazione dell’iniziativa “UN 10 IN CAMPO”. Sono stati premiati i 18 ragazzi meritevoli di aggiudicarsi le borse di studio messe in palio e assegnate ai ragazzi più meritevoli, selezionati tra i più talentuosi nel campo e a scuola, considerando il punto di partenza delle opportunità di origine. Gli studenti con le migliori pagelle delle scuole medie e superiori che hanno aderito all’iniziativa “Un 10 in Campo” non pagheranno la quota d’iscrizione per la stagione 2020/21, riceveranno la fornitura del kit di allenamento ufficiale ed i libri scolastici per l’anno scolastico 2020/2021 (per chi non li avesse ancora acquistati oppure per l’anno scolastico 2021/22).