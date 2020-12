Elezioni Figc, anche i calciatori votano Gravina

L'AIC ha ufficializzato il proprio appoggio a Gabriele Gravina in vista delle elezioni federali in programma il 22 febbraio 2021: "Apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione". Anche gli allenatori al fianco dell'attuale presidente. Le due componenti si sommano alla Lega Serie A, che aveva già manifestato la propria preferenza per Gravina

I calciatori si schierano al fianco di Gabriele Gravina e appoggiano l'attuale numero uno della FIGC in vista delle prossime elezioni federali, in programma al Cavalieri Waldorf Astoria di Roma il 22 febbraio 2021. L'AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha infatti affidato all'Ansa un comunicato attraverso il quale è stato ufficializzato il sostegno al presidente uscente: "L'incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l'assemblea federale, da poco concluso - si legge -, ha manifestato il proprio appoggio al Presidente Gravina e il chiaro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione, grazie al quale sono stati raggiunti importanti obiettivi di salvaguardia del nostro mondo in questo difficile periodo".

Anche gli allenatori al fianco di Gravina leggi anche Elezioni federali, la Lega A voterà Gravina Non soltanto i calciatori, ma anche l'AIAC, Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha deciso di appoggiare Gabriele Gravina: "Le strade di AIC e AIAC - ancora nella nota affidata all'Ansa - si ritrovano per riprendere il cammino comune delle componenti tecniche e dare continuità ai risultati ottenuti in ambito federale nell'ultimo biennio, con il precipuo scopo di portare avanti insieme le riforme all'interno del sistema calcistico italiano, divenute oramai improrogabili e imprescindibili al fine di garantire la futura sostenibilità". AIC e AIAC si vanno così ad aggiungere alla Lega Serie A, che aveva già espresso il proprio sostegno a Gravina in vista delle elezioni del 21 febbraio 2021.