Infantino: "Rivedere i format delle competizioni"

A Dubai, in occasione dei Globe Soccer Awards, era presente anche Gianni Infantino. Il presidente della FIFA, tra le altre cose, ha parlato anche della riorganizzazione del mondo del calcio, in seguito alle tante discussioni relative ai troppi impegni che squadre e calciatori sono costretti ad affrontare. Queste le sue parole: "Forse dobbiamo a cominciare a riconsiderare il modo in cui abbiamo organizzato il calcio fino a ora – ha dichiarato il numero uno della FIFA - Dobbiamo proteggere i giocatori, le leggende, il gioco e formare le nostre competizioni proprio in questo modo. Forse dobbiamo ripensare ai formati delle nostre competizioni e vedere come trovare un bilanciamento migliore tra nazionali e club, tra campionati e coppe, tra competizioni lunghe e corte. Questo è il momento in cui dobbiamo ridurre i viaggi, per preservare la salute. E dobbiamo considerare tutto questo, lo dico con grande apertura, mettendo anche in dubbio quello che noi, la Fifa, le Federazioni, le leghe, abbiamo fatto. Il mondo sta cambiando, sta avanzando velocemente, e vuole più emozioni. I giovani, forse, ambiscono a un'organizzazione diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Dobbiamo mettere questo proposte in gioco e questa sarà la sfida per il 2021 e per gli anni a venire nel mondo del calcio".