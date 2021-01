Un messaggio di auguri originale. Luciano Spalletti ha voluto condividere con i suoi followers gli auguri per un sereno 2021 postando su Instagram una foto che lo ritrae con la papakha, copricapo tipico del Caucaso reso famoso da Khabib Nurmagomedov, ex lottatore russo di arti marziali miste, ritiratosi pochi mesi fa dopo la scomparsa del padre a causa del Covid. "Che sia un nuovo anno nel ricordo di chi ci ha insegnato a non dare mai niente per scontato... Buona lotta a tutti senza alcun segno di resa. Che il 2021 sia dentro di Noi. AUGURI. P.S.: Khabib permettimi di utilizzare il tuo cappello come simbolo di lotta", ha scritto Spalletti, con tanto di messaggio in russo e tag al lottatore, che su Instagram vanta 26,5 milioni di followers.