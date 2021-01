FA Cup, Derby County eliminato da club di 6^ serie

Il Chorley, squadra di sesta serie inglese, ha eliminato il Derby County, in campo con la formazione under 23 a causa delle tante assenze per Covid. Si è giocato a porte chiuse, ma intorno al Victory Park gli appassionati hanno tifato dalle finestre dei palazzi che affacciano sullo stadio. A fine gara grande festa negli spogliatoi sulle note di 'Someone Like You' di Adele

La magia della FA Cup , competizione capace di regalare ogni anno sorprese e favole da raccontare. Come quella del Chorley , formazione della sesta serie inglese, che ai 32esimi di finale ha eliminato il Derby County di Wayne Rooney , che invece è al quartultimo posto nella Championship, la categoria che arriva direttamente dopo la Premier League. Un po' come se in Coppa Italia una squadra di Promozione ne eliminasse una di Serie B, tanto per capire la portata di quest'impresa. Sì, perché d'impresa si tratta, anche se il Derby County era decimato dalle assenze a causa del Covid-19 , che ha colpito anche lo stesso Rooney. Il Chorley ha vinto per 2-0, grazie a una rete di Hall al 10' e il raddoppio di Calveley all'84', ottenendo così una clamorosa qualificazione ai 16esimi di finale. Un'impresa che bissa quella già fatta contro il Wigan, squadra di League One (terza serie inglese) battuta nel turno precedente.

La partita e la festa negli spogliatoi

La formazione under 23 del Derby County, schierata per l'occasione, non è riuscita a battere il Chorley, che ha colmato il gap di quattro categorie con una straordinaria prestazione. Una sorta di miracolo sportivo, una pagina storica per il club che rappresenta una piccola cittadina di 35 mila abitanti nel Lancashire, nel nord-ovest dell'Inghilterra. La partita si è giocata al Victory Park, piccolo stadio da 3700 posti che ovviamente era vuoto per le misure anti-Covid, ma era circondato dai palazzi gremiti di appassionati che, affacciati alle finestre, hanno assistito a una delle più grandi imprese dei 138 di vita di questo club. Dopo la gara, i giocatori hanno festeggiato questa vittoria cantando a squarciagola la famosa canzone 'Someone Like You' di Adele, trasformata per l'occasione in un coro da stadio. Immagini suggestive, entrate di diritto nella storia del Chorley.