Il Sona accoglie Maicon: "Buono come il pane"

L'ex giocatore di Inter e Roma è tornato in Italia per giocare nel Sona, piccola squadra della provincia di Verona che milita in Serie D. Il club, in occasione del primo allenamento, ha voluto accoglierlo con un regalo simbolico, del pane

Un’accoglienza all’insegna della semplicità, quella che ha voluto riservare il Sona Calcio a un campione come l’ex giocatore di Inter (tra i protagonisti del triplete) e Roma Maicon. Il brasiliano è tornato in Italia per giocare in Serie D con il piccolo club veneto, che in occasione del primo allenamento con la squadra ha voluto donargli simbolicamente del pane. “Benvenuto a Maicon – ha spiegato sulla sua pagina Facebook il club, commentando la foto in cui veniva consegnato il pacchetto - questa mattina, in occasione del primo allenamento, consegna da parte dell'ufficio stampa di un omaggio simbolico, una ciabatta (pane). Se un campione accetta di giocare in un piccolo club di provincia, significa che è un vero sportivo e che è buono come il pane”. A Sona con Maicon è arrivato anche il figlio 15enne che giocherà nelle giovanili del club.