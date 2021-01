Calcio a 5, Pesaro a Parigi contro Ricardinho

Due anni fa il Pesaro sfiorò la Final Four di Champions League del futsal - poi vinta dal Barça - ma l'odore agrodolce dell'impresa è rimasto nell'aria. Questa volta la squadra dello Special One Fulvio Colini ha voglia di riprovarci e il suo cammino in Europa è partito alla grande eliminando ai 32esimi il Titograd con un secco 0-6 in terra montenegrina.