L'Italservice viene eliminato dalla corsa alla Champions League di calcio a 5, tradito dai rigori arrivati al termine di una battaglia terminata 1-1 ai regolamentari e poi 2-2 dopo il doppio overtime. Alle Final Eight va l'ACCS. La squadra di Pesaro soffre nelle prime battute della partita faticando a rompere il ghiaccio. Anche perché dopo appena 3' Taborda, campione del mondo con l'Argentina nel 2016, è costretto a lasciare l'incontro per un brutto infortunio al ginocchio. A sbrogliare la situazione ci pensa il suo connazionale Borruto a poco meno di un minuto dall'intervallo: il gol del "Cobra" vale l'1-0 con cui si va all'intervallo.

Proprio l'intervallo, però, riserva una spiacevole sorpresa: una rissa negli spogliatoi porta a un duplice cartellino rosso. Al momento del rientro in campo, infatti, vengono espulsi Bruno Coelho dell'ACCS e lo stesso Borruto. Senza le due stelle argentine il Pesaro riesce comunque a tenere bene il campo, ma a 3' dalla fine capitola sull'1-1 di Mohammed contro il portiere di movimento inserito dai francesi.

Si va così ai supplementari: in chiusura del primo overtime De Oliveira coglie un clamoroso palo che avrebbe riportato avanti il Pesaro. Dopo due minuti del secondo tempo supplementare ancora Mohammed va a segno completando la rimonta dei francesi che mettono la testa avanti per la prima volta nell'incontro. Il Pesaro va all'assalto disperato con il portiere di movimento e rimette subito le cose in parità grazie a Marcelinho. Alla sirena conclusiva è 2-2: si va così ai rigori. Dal dischetto si va a oltranza ed è di Honorio l'errore decisivo. Subito dopo N'Gala non sbaglia regalando all'ACCS il passaggio agli ottavi di Champions League. Per l'Italservice una sconfitta che brucia e non poco.