"Boca campeón 70". Celebra così sui propri profili social il successo nel campionato argentino il Boca Juniors, un trionfo arrivato dopo 120 interminabili minuti (1-1) e i calci di rigore necessari per avere la meglio sul Banfield: un successo speciale per gli Xeneizes, che conquistano così il 70° trofeo della loro storia vincendo il 48° titolo nazionale. Una trionfo arrivato pochi giorni dopo la grande delusione per l’eliminazione contro il Santos nella semifinale di Copa Libertadores, una ferita che oggi fa un po’ meno male. Un festa nel ricordo di Diego Armando Maradona, a cui è stato intitolato il campionato argentino: "Diego per sempre, forza Napoli. Diego eterno", il tweet del Boca in risposta a quello del Napoli che ha voluto sottolineare la felicità che avrebbe avuto il Pibe de Oro nel vedere trionfare la squadra dove ha giocato e per la quale era tifosissimo.