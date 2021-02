Il Tigres strappa il pass per la finale del Mondiale per club ed entra nella storia : la squadra messicana è infatti la prima appartenente alla CONCACAF , la confederazione del centro-nord America, a qualificarsi per l'ultimo atto della competizione. Nella semifinale disputata ad Al Rayyan, in Qatar, gli uomini del Tuca Ferretti hanno superato il Palmeiras , fresco vincitore della Copa Libertadores, grazie alla rete su calcio di rigore di André-Pierre Gignac , sempre più protagonista: per il francese, divenuto ormai un vero e proprio eroe in Messico , è il terzo gol nel torneo. Il Tigres adesso avrà la possibilità di affrontare la vincente dell'altra semifinale tra il favoritissimo Bayern Monaco e l' Al Ahly , in programma lunedì 8 febbraio alle 19 (ore italiane).

La partita

IL PROGRAMMA

Mondiale per club, le squadre e il calendario gare

In campo con determinazione e cattiveria agonistica sin dalle prime battute, il Tigres ha superato un Palmeiras apparso stanco dopo le fatiche di Copa Libertadores, vinta appena otto giorni fa. Già nel primo tempo la squadra di Ferretti è andata vicina al vantaggio prima con Gignac, poi con Carlos Gonzalez: decisivo il portiere Weverton con due ottimi interventi. Nella ripresa la pressione dei messicani si è concretizzata: al 54' Luan Garcia ha steso in area di rigore Carlos Gonzalez e l'arbitro non ha avuto dubbi: calcio di rigore e Gignac freddissimo dal dischetto. Terzo gol per il francese classe '85 (36 presenze e sette reti con la sua Nazionale) dopo la doppietta dei quarti di finale contro i sudcoreani dell'Ulsan Hyundai - 2-1 il risultato finale - e titolo momentaneo di capocannoniere del torneo. Il Palmeiras di Felipe Melo, entrato in campo soltanto nel secondo tempo, ha provato a reagire ma i messicani hanno tenuto: al 59' attenta la linea difensiva a lasciare in fuorigioco Rony, in rete a gioco fermo, mentre nel finale una giocata dell'ex Milan Luiz Adriano ha messo in difficoltà il numero uno del Tigres. Nei minuti di recupero l'ultimo brivido: la conclusione di Viña è finita a lato dopo una deviazione tanto leggera quanto decisiva di un difensore messicano. Alla fine è festa grande per il Tigres, che dopo aver scritto la storia non ha nessuna intenzione di fermarsi.