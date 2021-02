La carriera

Talento precoce mai pienamente espresso, Sartor arrivò alla Juventus minorenne per un miliardo di lire e debuttò a 17 anni sia in Serie A che in Coppa Uefa. Poi per lui un prestito alla Reggina, l’esperienza di Vicenza (3 anni culminati on la vittoria della Coppa Italia 1997) e il passaggio per 6 miliardi all’Inter dove resta un solo anno e vince una Coppa Uefa. A Parma è dove si ferma più a lungo (4 anni con 68 presenze in campionato e la vittoria di un’altra Uefa e due Coppe Italia). Nel 2002 il trasferimento alla Roma e da lì in poi esperienze con Ancona, Genoa, gli ungheresi del Sopron e Verona prima di chiudere con la Ternana, la prima maglia indossata da ragazzino. In carriera vanta anche due presenze con la Nazionale. Sartor fu anche uno dei nomi coinvolti nella vicenda Calcioscommesse partita dalla Procura di Cremona nel 2011. Finito in carcere, l'inchiesta si concluse per lui nel 2019 con la dichiarazione di prescrizione. Il tribunale di Bologna dichiarò estinta la partecipazione ad associazione a delinquere.