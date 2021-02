Berlusconi a Sky Sport tra Monza e Milan: "Ibra deve finire alla grandissima la sua carriera, gli consiglio di farlo in rossonero. Il mio cuore è milanista, ma mi è capitato di tifare anche per l'Inter in qualche occasione". Galliani: "Monza costruito per la Serie A, il prossimo derby di Milano sarà bellissimo. Stella Rossa? La nebbia di Belgrado del 1988 ha cambiato la nostra storia"

Le due squadre di Silvio Berlusconi sono al secondo posto: il Milan in Serie A, il Monza in Serie B. Si avvicina un weekend decisivo, con i rossoneri impegnati nel derby e un'importante sfida che vedrà i biancorossi di Brocchi sfidare il Chievo a Verona. Berlusconi sogna un doppio trionfo a fine stagione e, come tanti tifosi del Milan, si affida a Zlatan Ibrahimovic. Un futuro a Monza per lo svedese in caso di promozione in Serie A? Berlusconi frena: "Ibrahimovic deve finire alla grandissima la sua carriera e gli consiglio di farlo al Milan”, le parole a Sky Sport del presidente. Che punta su Boateng e Balotelli: "I protagonisti sono importanti ovunque, in ogni situazione. Nel nostro caso Balotelli, Boateng e Ibra sono protagonisti veri".

"Cuore rossonero, ma a volte ho tifato Inter"

Da tifoso del Milan, Berlusconi tiferà contro l'Inter nel derby di domenica che rappresenta una sfida importante in chiave scudetto. Ma il presidente del Monza confessa di avere anche appoggiato i nerazzurri in qualche partita del recente passato: "Negli ultimi tempi mi è successo di essere davanti alla tv e di vedere della partite e mi sono ritrovato, da milanese, a tifare per l'Inter. Credo sia naturale per uno che ama la sua città sperare che una squadra ottenga un buon risultato. Ma ovviamente, nel derby, il mio cuore è milanista". Prima, però, la partita di Europa League a Belgrado, che rievoca momenti dolci, quelli della Champions vinta nel 1989: "Molte volte mi vengono in mente questi bei ricordi, fu una stagione fantastica che rappresenta una parte importante della mia vita".