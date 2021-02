Novità nel celebre videogioco per quanto riguarda la modalità FUT: le carte "What if" ("e se…" in italiano) mixano i tradizionali aspetti del videogame con eventi calcistici reali. I giocatori in questione (tra cui Caputo e altri della A) potrebbero ricevere un +2 sulla loro valutazione generale in base ai veri risultati della propria vera squadra nelle partite di campionato. Ecco come funziona e chi sono