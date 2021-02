Inter, Suning conferma l'impegno: "Ma cerchiamo partner"

A questo punto, resta da capire quali ripercussioni potrà avere in futuro sull'Inter la difficile situazione finanziaria del gruppo Suning. Negli scorsi giorni, in occasione dell'ultima relazione semestrale economico-finanziaria, la dirigenza Suning ha confermato il proprio impegno per il club nerazzurro, aprendo allo stesso tempo ad altri investitori. "Nell'ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità - recita la nota ufficiale emessa dalla società -, la nostra proprietà è in trattativa per fornire una serie di soluzioni al riguardo. Sebbene Suning abbia confermato il proprio impegno per il supporto finanziario del club con o senza ulteriore aiuto esterno, è anche ragionevole e prudente guardare verso l'esterno. Per questo ha nominato consulenti e advisor in Asia per trovare dei partner adatti, attraverso un'iniezione di capitale o altro. I colloqui con i principali potenziali partner a tal riguardo rimangono costanti".

Da quanto filtra dal gruppo Suning, la decisione di lasciare il calcio in Cina segue la direttiva del governo cinese sul calcio professionistico domestico che, a dispetto delle attese, negli ultimi anni non solo è stato molto dispendioso, ma non è stato redditizio anche in termini di appeal e non ha generato il coinvolgimento che ci si aspettava sui giovani. La cessazione dell'attività dello Jiangsu, dunque, non sarebbe da mettere in relazione al futuro dell'Inter in quanto l'impatto del calcio delle principali leghe europee, sia in termini di appeal che genera anche in Cina e in Oriente in generale, sia per la capacità di suscitare l'interesse degli sponsor e generare reddito, è completamente differente.