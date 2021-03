Con una mano fa il segno dell’ok, con il solito sorriso che s’intravede nonostante la mascherina. L’altro braccio, invece, è immobile mentre gli viene iniettato il vaccino contro il coronavirus. A riceverlo è un signore speciale: Pelé. "Oggi (lo scorso martedì, ndr) è un giorno indimenticabile - ho ricevuto il vaccino!" ha scritto sui social l’ex campione brasiliano, che il prossimo ottobre compirà 81 anni. Quindi, ha voluto rivolgere anche un appello a tutta la comunità affinché siano adottate tutte le misure di sicurezza nella vita quotidiana: "La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina per proteggere le vite finché molte persone non avranno ricevuto il vaccino. Per favore, continuate a lavarvi le mani e restate a casa se possibile. Quando uscite, non dimenticate la mascherina e mantenete il distanziamento sociale. Tutto questo passerà se riusciamo a pensare agli altri e ci aiutiamo a vicenda".