Federico Bernardeschi è stato il protagonista indiscusso della vittoria (3-1) del Toronto contro Dallas. In che modo? Prima sbagliando un rigore, poi riscattandosi con una doppietta. E non solo. La gara dell'italiano era iniziata nel modo sbagliato. Dopo che gli è stato annullato un gol per fuorigioco, nei minuti di recupero del primo tempo, ha sbagliato un rigore segnando poi sulla ribattuta. Al 52' uno show: ha sganciato un sinistro imparabile per il portiere avversario e ha realizzato il gol del raddoppio. Ma non è tutto: all'82', infatti, ha servito l'assist a Longstaff per il tris. Una serata indimenticabile per lui. Bernardeschi si è trasferito a Toronto nel 2022: ha collezionato 58 presenze in totale, realizzando 15 gol e 8 assist. Contro Dallas, ha segnato i primi due gol della stagione attuale.