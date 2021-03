Vaccino direttamente allo stadio. Lo Zenit San Pietroburgo ha offerto oggi ai propri tifosi una dose di vaccino Sputnik V alla Gazprom Arena nel corso del match, poi vinto 4-0 contro l’Akhmat Grozny. "Il vaccino Sputnik V sarà disponibile per chi assisterà alla partita e ha già compiuto 18 anni", si legge nella nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Si prega di portare con sé il passaporto e la tessera sanitaria nazionale. E' necessario essere visitati da un medico che esprima parere positivo prima della vaccinazione". Le iniezioni in tribuna C dello stadio, vicino ai Settori C110-111, andranno avanti per “tutte le partite dello Zenit fino alla fine della stagione 2020/21”. “Il centro vaccinale apre due ore prima del calcio d’inizio, è probabile che ci siamo code quindi si prega di arrivare presto”. Per chi non c'era, poco male quindi. Basterà aspettare il prossimo turno casalingo.