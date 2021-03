Da domani 10 Regioni zona rossa, Sardegna bianca

Giappone, primo caso di contagio da variante filippina



Un uomo in Giappone è risultato infetto da una nuova variante di coronavirus, rintracciata nelle Filippine. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Tokyo, come riportano i media nipponici. La variante in questione è diversa da quelle finora sviluppatesi in Gran Bretagna, Sudafrica e Brasile e si ritiene rappresenti una minaccia simile. La variante filippina, scrive il Japan Times, come quelle sudafricana e brasiliana, potrebbe essere più resistente agli anticorpi, compresi quelli sviluppati dopo la vaccinazione