L'attaccante brasiliano è stato beccato, insieme ad altre 200 persone circa, in un casinò clandestino: portato in questura e poi rilasciato, dovrà testimoniare in merito ai reati contro la salute pubblica e il gioco d'azzardo

Dai festeggiamenti in campo a quelli (vietati) fuori. Non era un vero party clandestino, come si aspettavano le forze dell'ordine, ma un casinò fuori dalle regole, specie in tempi di pandemia. E al suo interno è stato beccato anche Gabigol, protagonista meno di un mese fa della cavalcata trionfale con il Flamengo che ha portato alla conquista del Brasileirão. L'attaccante brasiliano, tornato ad alti livelli in patria dopo la negativa esperienza all'Inter, è stato individuato sotto un tavolo dalla Polizia Civile insieme ad altre circa 200 persone in una bisca clandestina a Vila Olímpia, nella zona sud di San Paolo. Insieme a lui erano presenti anche altri volti noti in Brasile, come il rapper MC GUI, e tutti sono stati portati via dai poliziotti che hanno provveduto alla chiusura e sequestro del locale.

Il capo della Polizia: "Pensavamo fosse una festa, invece era un casinò clandestino"

"Abbiamo avuto l'informazione, attraverso una task force istituita dal governo, che ci sarebbe stata una festa clandestina. Quando siamo arrivati sul posto abbiamo scoperto che non era una festa, ma un casinò clandestino - ha dichiarato (come riporta GloboNews) il capo della polizia, Eduardo Brotero, chiarendo che nessuno dei coinvolti è stato arrestato -. I fermati devono rispondere dei reati contro la salute pubblica e il gioco d'azzardo. A causa della pandemia sono stati subito condotti in questura per fornire dei chiarimenti in merito". Le circa 200 persone portate in questura, nell'accettare di partecipare a tutti gli atti giudiziari richiesti, hanno evitato l'arresto in flagrante con il termine circostanziale. Sono stati poi rilasciati dopo aver firmato un mandato con l'impegno di testimoniare in futuro. Il fatto è avvenuto proprio alla vigilia della presentazione del Flamengo che, dopo aver vinto il campionato, ha optato per un periodo di riposo più lungo.