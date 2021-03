Morimoto arrestato in Paraguay per omesso soccorso

L'ex attaccante del Catania è stato coinvolto in un incidente in Paraguay ed è stato arrestato per omissione di soccorso. Successivamente, una volta bloccato dalla polizia, è risultato anche positivo all'alcoltest. Era in attesa dell'esordio con il Club Sportivo Luqueño, sua nuova squadra

Takayuki Morimoto , tra il 2006 e il 2013, ha vissuto una lunga esperienza in Italia, giocando con le maglie di Catania e Novara. L'attaccante giapponese classe 1988 ha da poco firmato con il Club Sportivo Luqueño , squadra paraguaiana con cui attendeva di esordire. Morimoto, però, prima del calcio, dovrà ora pensare a difendersi da una pesante accusa ricevuta per omissione di soccorso. Il giocatore, infatti, è stato arrestato dopo un brutto incidente che ha coinvolto la sua auto e un motociclista. Dopo l'impatto, il giapponese non si è fermato per prestare soccorso all'altra persona e successivamente, una volta bloccato dalla polizia, è risultato anche positivo all'alcoltest , con un tasso di 0.41mg. Nessuna vittima, solo degli evidenti danni all'auto del calciatore e alla moto. Ma Morimoto ora dovrà attendere il giudizio delle autorità paraguaiane. L'ambasciata giapponese ha aggiunto che il giocatore è stato rilasciato su cauzione e i media locali hanno raccontato che lo stesso si è reso disponibile a pagare le spese mediche per il motociclista e per la riparazione della moto.

La carriera di Morimoto

Dopo gli inizi in Giappone con la maglia del Tokyo Verdy, l'attaccante classe 1988 è stato portato a sorpresa in Italia dal Catania. In quell'esperienza collezionò 98 partite, segnando 20 reti e fornendo 7 assist. Sei anni e mezzo tra l'estate del 2006 e il gennaio del 2013, intervallate da una stagione in prestito al Novara con 18 presenze e 4 gol in Serie A. Nel 2013 s'interruppe l'avventura italiana di Morimoto che, dopo una parentesi all'Al-Nasr, è ritornato in patria per giocare con JEF United, Kawasaki Frontale e Avispa Fukuoka. Nell'ottobre del 2020 la decisione di lasciare nuovamente il Giappone: prima per giocare in Grecia con l'AEP Karagiannia, poi in Paraguay con il Luqueño. Un'avventura, quest'ultima, che potrebbe essere finita ancor prima di iniziare a causa dei problemi con la giustizia per quest'incidente.