Una pesante squalifica nei confronti di Joseph Blatter. È quanto deciso dal Comitato etico della Fifa che ha emesso sentenze nei confronti dell'ex presidente e di Jerome Valcke, ex segretario generale dell'organizzazione, colpevoli di varie violazioni del Codice etico della Fifa.

Il comunicato della Fifa

"Le indagini su Blatter e Valcke hanno coperto vari addebiti - si legge nel comunicato ufficiale -, in particolare riguardo a bonus pagati ad alti funzionari della Fifa in relazione alle competizioni organizzate dalla stessa, vari emendamenti ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte della FIFA di spese legali private nel caso del signor Valcke.

Nelle sue decisioni, la camera giudicante ha stabilito che il signor Blatter ha violato l'art. 15 (Dovere di lealtà), art. 19 (Conflitti di interesse) e art. 20 (Offerta e accettazione di doni o altri benefici), mentre il Sig. Valcke ha violato l'art. 15 (Dovere di lealtà), art. 19 (Conflitti di interesse), art. 20 (Offerta e accettazione di doni o altri benefici) e art. 25 (Abuso di posizione). La camera giudicante ha disposto la sanzione massima: di conseguenza, i signori Blatter e Valcke sono stati entrambi sanzionati con il divieto di partecipare a tutte le attività legate al calcio (amministrative, sport o altro) sia a livello nazionale che internazionale per un periodo di sei anni e otto mesi. Inoltre, sia ai signori Blatter che a Valcke sono state inflitte ammende per un importo di 1 milione di franchi.



Le motivazioni della sentenza sono state notificate oggi ai signori Blatter e Valcke e sono state pubblicate anche su legal.fifa.com . Poiché i precedenti divieti di prendere parte a tutte le attività legate al calcio imposti ai signori Blatter e Valcke dal Comitato etico indipendente nel 2015 e nel 2016 non sono ancora stati eliminati, i divieti notificati oggi entreranno in vigore solo alla scadenza dei divieti precedenti (cioè rispettivamente l'8 ottobre 2021 e l'8 ottobre 2025, rispettivamente)".