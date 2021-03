Il Consiglio europeo di giovedì

Nella giornata di ieri (giovedì 25 marzo), il premier è stato poi in video conferenza con gli altri leader del Consiglio europeo per fare il punto sulla strategia vaccinale messa in atto dalla Commissione. Draghi ha parlato della “sensazione dei cittadini di essere ingannati da alcune case farmaceutiche, in particolare da AstraZeneca”. Ed è tornato a battere sul punto di fare in modo che "le dosi prodotte in Ue restino in Ue", anche attraverso il meccanismo di controllo dell'export, di recente rafforzato dalla Commissione europea.