1/17 Foto Instagram @josemourinho

MOURINHO AL TOTTENHAM - Non si può non partire inevitabilmente dallo Special One, uno degli allenatori che ci tiene di più a 'costruire' il proprio ufficio. Ed eccolo qui il suo personale studio agli Spurs, affacciato sui campi di allenamento: al muro di fronte la scrivania c'è una delle tante lavagnette usate per la tattica