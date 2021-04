Gomez: "L'Italia è come la mia Argentina". VIDEO

“A Bergamo c’è tutto di Papu”, due mesi non sono bastati ad allontanare la tristezza da Gomez. E dall’addio all’Atalanta, la sua casa per sette anni. “Lì ho lasciato tutto- aggiunge l’argentino nella lunga intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport 24. Poi racconta del desiderio di continuare a giocare ad alti livelli: “Avevo grandi offerte, tanti soldi, ma non mi interessavano. Io voglio continuare anche a giocare con la Nazionale”. E allora il presente si chiama Siviglia. “Arrivare qui è stata la scelta giusta, poi la città e il clima mi ricordano i tempi di Catania”. L’Italia è davvero nel cuore dell’attaccante. “E’ la mia seconda casa, è come la mia Argentina. Non so cosa succederà, ma penso che tornerò in Italia, un giorno”.