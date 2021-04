In Italia in molti lo ricordano da calciatore con addosso la maglia della Reggina (ha giocato anche con il Livorno, anche se i suoi anni migliori li ha vissuti a Reggio Calabria ai tempi della Serie A), ma ormai da quasi un anno Mozart di professione fa l’allenatore. L'ex centrocampista ha allenato per una gara il Coritiba ad agosto 2020, poi il CSA (Serie B) da settembre 2020 ad aprile 2021, ora una nuova avventura sempre in Brasile ma questa volta alla guida della Chapecoense, club di Serie A – noto purtroppo a tutti per la tragedia aerea del 2016 nella quale persero la vita 71 persone – a cui so è legato fino al 31 dicembre 2021, mese di chiusura del campionato che inizierà il prossimo 30 maggio.